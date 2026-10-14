Джерело: вперше від загострення відносин із Польщею Зеленський вилітає у відрядження з Жешува

Вперше після початку скандалу з орденом Білого орла президент Володимир Зеленський у середу вилітає у відрядження з аеропорту в Жешуві.

Про це "Європейській правді" стало відомо від власного джерела.

Виліт запланований близько 11:00 за київським часом з аеропорту в польському Жешуві. Президент прямує у відрядження до Лондона.

Нагадаємо, відносини між Україною та Польщею серйозно загострились у кінці травня та на початку червня, коли польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого орла через найменування однієї з військових частин на честь героїв УПА.

Зеленський у відповідь відправив Навроцькому орден поштою.

7 червня Зеленський, прилетівши до Великої Британії з візитом, зробив це через аеропорт Кишинева, тоді як раніше регулярно користувався аеропортом польського Жешува для закордонних візитів.

У МЗС України тоді заперечили політичну прив’язку у зміні аеропорту для поїздок Зеленського.

Всі наступні закордонні поїздки президент здійснював з Молдови або Румунії. Лише наприкінці липня Зеленський, повертаючись зі США, прилетів у Люблін, оскільки у нього там була запланована зустріч із Дональдом Туском.

Доповнено: речник президента Сергій Никифоров підтвердив у коментарі журналістам, що президент не користувався аеропортами Польщі після візиту до Любліна для зустрічі з Туском.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт.