Сибіга про нічні атаки РФ на Україну: Путін кидає виклик США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи нічні російські удари по українських містах, заявив, що таким чином господар Кремля Владімір Путін відкинув запропоноване США "енергетичне перемир’я".

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав у себе в Х.

Сибіга зазначив, що відповіддю Путіна на мирні зусилля став запуск 39 ракет і понад 120 дронів. Причому головними цілями цього удару стали енергетичні об’єкти України.

"Путін не просто атакує Україну. Він відкрито кидає виклик Сполученим Штатам і з презирством ставиться до кожної спроби зупинити цю війну. Агресія не може мати економічних вигод. Ніякого послаблення санкцій. Ніяких поступок, які дозволили б Росії фінансувати свою наступну хвилю терору. Кожен долар, що потрапляє до військового бюджету Москви, – це ще один ресурс для атак на українських цивільних громадян та загроз трансатлантичній безпеці", – підкреслив він.

Глава МЗС закликав партнерів відповісти посиленням санкцій, жорсткішим контролем за їх виконанням та негайною додатковою підтримкою України у сфері протиповітряної оборони.

"Путін має понести відповідальність за відмову від миру, а не отримувати стимули для продовження війни", – резюмував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, нібито оголошене ним "енергетичне перемир’я" між Україною і РФ діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки.

У неділю Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною".

У Кремлі заявили, що там нічого сказати про "енергетичне перемир’я", оголошене Трампом.