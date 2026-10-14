Сибига о ночных атаках РФ на Украину: Путин бросает вызов США

Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ночные российские удары по украинским городам, заявил, что таким образом хозяин Кремля Владимир Путин отверг предложенное США "энергетическое перемирие".

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал в своем аккаунте в Х.

Сибига отметил, что ответом Путина на мирные усилия стал запуск 39 ракет и более 120 дронов. Причем главными целями этого удара стали энергетические объекты Украины.

"Путин не просто атакует Украину. Он открыто бросает вызов Соединённым Штатам и с презрением относится к каждой попытке остановить эту войну. Агрессия не может приносить экономической выгоды. Никакого ослабления санкций. Никаких уступок, которые позволили бы России финансировать свою следующую волну террора. Каждый доллар, поступающий в военный бюджет Москвы, – это еще один ресурс для атак на украинских граждан и угроз трансатлантической безопасности", – подчеркнул он.

Глава МИД призвал партнеров ответить ужесточением санкций, более строгим контролем за их выполнением и немедленной дополнительной поддержкой Украины в сфере противовоздушной обороны.

"Путин должен понести ответственность за отказ от мира, а не получать стимулы для продолжения войны", – резюмировал он.

Напомним,президент США Дональд Трамп заявлял, что якобы объявленное им "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ действует, а сообщения о его нарушении требуют проверки.

В воскресенье Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

В Кремле заявили, что там нечего сказать о "энергетическом перемирии", объявленном Трампом.