Єврокомісар Домбровскіс не думає, що "дизельна угода" Трампа знизить ціну на це паливо

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що продаж російського дизельного палива, який нещодавно дозволили США, навряд чи вплине на ціну цього товару, яка різко зросла з початку війни в Ірані.

Про це він сказав у вівторок в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп оголосив у п’ятницю, що домовився із правителем Росії Владіміром Путіним про поставки Росією дизельного палива на світові ринки, щоб знизити ціни, які різко зросли після початку американським лідером війни з Іраном.

"Що стосується конкретно цього питання щодо експорту російського дизельного палива, то, якщо подивитися на обсяги, вони не мають жодного макроекономічного значення, і, чесно кажучи, є серйозні сумніви щодо того, чи взагалі Росія здатна поставити такі обсяги, а з огляду на американські стандарти якості це викликає великі запитання", – сказав Домбровскіс в ексклюзивному інтерв’ю на полях щорічних зустрічей МВФ та Світового банку в Бангкоку.

Він зазначив, що ЄС звернеться до міжнародних партнерів із проханням посилити фінансову підтримку України протягом тижня зустрічей у столиці Таїланду, на які з’їдуться міністри фінансів, голови центральних банків та інші високопосадовці з усього світу.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у середу, що угода США з Росією щодо постачання дизельного палива є дуже ризикованим рішенням.

Напередодні двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Дональду Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі.