Еврокомиссар Домбровскис не думает, что "дизельная сделка" Трампа снизит цену на это топливо

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что продажа российского дизельного топлива, которую недавно разрешили США, вряд ли повлияет на цену этого товара, резко выросшую с начала войны в Иране.

Об этом он сказал во вторник в интервью агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что договорился с лидером России Владимиром Путиным о поставках Россией дизельного топлива на мировые рынки, чтобы снизить цены, резко выросшие после начала американским лидером войны с Ираном.

"Что касается конкретно этого вопроса об экспорте российского дизельного топлива, то, если посмотреть на объемы, они не имеют никакого макроэкономического значения, и, честно говоря, есть серьезные сомнения относительно того, способна ли вообще Россия поставить такие объемы, а с учетом американских стандартов качества это вызывает большие вопросы", – сказал Домбровскис в эксклюзивном интервью на полях ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Он отметил, что ЕС обратится к международным партнерам с просьбой усилить финансовую поддержку Украины в течение недели встреч в столице Таиланда, на которые съедутся министры финансов, главы центральных банков и другие высокопоставленные чиновники со всего мира.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в среду, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива является очень рискованным решением.

Накануне двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Дональду Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше.