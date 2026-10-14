В Германии отмечается значительный рост числа самоубийств

Согласно официальной статистике, уровень самоубийств в Германии продолжает расти.

Соответствующие статистические данные немецкого Министерства здравоохранения приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По данным немецкого Минздрава, в 2025 году в Германии покончили с собой не менее 11 334 человек. Это на 9,3% больше, чем в предыдущем году, и на 15,6% превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Этот показатель превышает совокупное количество смертей от дорожно-транспортных происшествий, СПИДа, убийств и непреднамеренных убийств.

Данные свидетельствуют, что отчасти это связано с ростом числа женщин (рост на 17,9% по сравнению с 2021 годом), покончивших с собой, хотя большинство самоубийств, как и прежде, совершают мужчины.

Рост также связан с увеличением числа случаев эвтаназии для пожилых и недееспособных лиц, число которых превысило 1 000 человек.

В своём решении 2020 года Верховный суд Германии отменил запрет 2015 года на деятельность организаций, оказывающих помощь в прекращении жизни, таких как швейцарская Dignitas, и призвал Бундестаг разработать нормативные акты в отношении этой практики.

Однако законодатели до сих пор отказались это сделать, из-за чего эвтаназия с помощью врача в Германии остается в правовой "серой зоне". Прямая эвтаназия, осуществленная одним врачом, остается незаконной.

В августе Министерство здравоохранения предложило ряд реформ, в частности создание национальной горячей линии по предотвращению самоубийств, усиление поддержки местных и региональных сетей, а также учреждение федерального управления по предотвращению самоубийств.

Однако как медицинские организации, так и благотворительные фонды заявили, что предложенный бюджет в размере 1,4 млн евро является недостаточным и никоим образом не сможет обеспечить долгосрочное функционирование такой программы.

Сообщалось, что в Норвегии планируют создать постоянный национальный реестр самоубийств.

А 19 августа во Франции вступил в силу долгожданный закон об ассистированном суициде.

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