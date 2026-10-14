Єврокомісарка Кос вважає можливим завершити переговори про вступ Молдови в ЄС у 2028 році

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос вважає, що технічно можливо завершити переговори про вступ Молдови в ЄС у першому чи другому кварталі 2028 року.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову.

Зазначається, що у Єврокомісії та у столицях хвалять Кишинів за виконання зобов'язань.

"Наразі все йде справді чудово, ми підтримуємо прагнення Молдови стати членом ЄС до 2030 року. А якщо проаналізувати минулий досвід, то можна побачити, що технічно можливо завершити переговори про вступ вже у першому або другому кварталі 2028 року", – додала Марта Кос.

У статті сказано, що ситуація, коли Єврокомісія оголошує прогнозні дати у вступному процесі – доволі нетипова.

"Тож у Кос дійсно є підстави для такого оптимізму. Щодо України жодних подібних прогнозів цього разу не пролунало", – йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, Молдова працює над тим, щоб до початку 2028 року завершити технічну роботу щодо переговорів про вступ до ЄС з тим, щоб країна була готова до членства у 2030 році.

Нагадаємо, ЄС і Молдова 13 жовтня розпочали переговори за так званими кластерами "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".