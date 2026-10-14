ЄС відкрив ще два кластери у переговорах про вступ з Молдовою

ЄС і Молдова 13 жовтня розпочали переговори за так званими кластерами "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Раді ЄС за підсумками міжурядової конференції з Молдовою в Люксембурзі.

Кластери, основні тематичні блоки в межах переговорного процесу щодо вступу до ЄС, визначають параметри узгодження країнами-кандидатами свого законодавства з правом ЄС у відповідних сферах.

Кластер "Внутрішній ринок" охоплює політики ЄС, пов’язані з вільним рухом товарів, послуг, працівників і капіталу, а також спільні правила у сферах конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту прав споживачів.

Кластер "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" охоплює політики ЄС, пов’язані з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, зокрема оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну сферу.

ЄС також визначив критерії, які необхідно буде виконати для попереднього закриття відповідних переговорних розділів у майбутньому.

Рішення ухвалили після того, як у липні 2026 року із Молдовою було розпочато переговори за кластером "Зовнішні відносини".

Тепер у Молдови, як і в України, відкриті переговори за чотирма кластерами із шести.

Як повідомлялось, також 13 жовтня Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери у переговорах про вступ України. Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

Віцепрем'єр Всеволод Ченцов заявляв, що для відкриття останніх двох кластерів знадобляться поступки.