Біля узбережжя Туреччини знайшли залишки торгового корабля віком до 4700 років

Біля узбережжя Туреччини археологи виявили, як вважається, залишки найдавнішого у світі затонулого корабля.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Затонулий корабель знаходиться поблизу берега острова Кекова в Анталії, Туреччина. Археологи датують його віком від 4400 до 4700 років, що відповідає ранній бронзовій добі та приблизно збігається з періодом будівництва Великої піраміди.

Дерев'яна конструкція корабля не збереглася, але керамічні посудини для зберігання, які він перевозив, лежали на морському дні, і у деяких з них досі збереглися сліди того, що в них містилося.

Фото: BBC

Археологи, які виявили корабель, стверджують, що його довжина становила близько 10 метрів і що це було торгове судно, яке перевозило вантажі по Середземному морю.

Дослідники знайшли три великі кам’яні якорі, а також понад 30 керамічних посудин для зберігання.

Фото: BBC

Дайвери експедиції підняли посудини на поверхню, де їх зараз ретельно консервують після стількох тисяч років перебування під водою. Зараз команда працює над тим, щоб точно з’ясувати, що саме перевозили в цих амфорах.

Затонулий корабель та його вантаж також проливають світло на торгівлю в стародавньому світі. Археологи стверджують, що корабель розпочав свою подорож десь уздовж східного узбережжя Середземного моря.

Фото: BBC

Вони вважають, що він міг перевозити товари або до стародавнього міста Трої, що на території сучасної північно-західної Туреччини, або до мінойців на Криті.

Ця знахідка, як зазначається, тепер очолює список найдавніших у світі затонулих кораблів.

Раніше рекордсменом був затонулий корабель біля узбережжя Докоса, острова на півдні Греції, вік якого становить близько 4 200 років.

У листопаді 2023 року у Гданській затоці дайвери виявили рештки німецького військового корабля часів Другої світової війни, про який досі не було відомо.

В середині листопада 2024 року писали, що атомний підводний човен ВМС США потрапив у сіті рибалок біля берегів Норвегії.

У Данії морські археологи нещодавно виявили військовий корабель, затоплений британцями 225 років тому.