Біля узбережжя Туреччини знайшли залишки торгового корабля віком до 4700 років
Новини — Середа, 14 жовтня 2026, 15:52 —
Біля узбережжя Туреччини археологи виявили, як вважається, залишки найдавнішого у світі затонулого корабля.
Про це пише BBC, передає "Європейська правда".
Затонулий корабель знаходиться поблизу берега острова Кекова в Анталії, Туреччина. Археологи датують його віком від 4400 до 4700 років, що відповідає ранній бронзовій добі та приблизно збігається з періодом будівництва Великої піраміди.
Дерев'яна конструкція корабля не збереглася, але керамічні посудини для зберігання, які він перевозив, лежали на морському дні, і у деяких з них досі збереглися сліди того, що в них містилося.
Археологи, які виявили корабель, стверджують, що його довжина становила близько 10 метрів і що це було торгове судно, яке перевозило вантажі по Середземному морю.
Дослідники знайшли три великі кам’яні якорі, а також понад 30 керамічних посудин для зберігання.
Дайвери експедиції підняли посудини на поверхню, де їх зараз ретельно консервують після стількох тисяч років перебування під водою. Зараз команда працює над тим, щоб точно з’ясувати, що саме перевозили в цих амфорах.
Затонулий корабель та його вантаж також проливають світло на торгівлю в стародавньому світі. Археологи стверджують, що корабель розпочав свою подорож десь уздовж східного узбережжя Середземного моря.
Вони вважають, що він міг перевозити товари або до стародавнього міста Трої, що на території сучасної північно-західної Туреччини, або до мінойців на Криті.
Ця знахідка, як зазначається, тепер очолює список найдавніших у світі затонулих кораблів.
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