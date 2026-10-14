У побережья Турции обнаружили остатки торгового корабля возрастом до 4700 лет

У побережья Турции археологи обнаружили, как полагают, остатки самого древнего в мире затонувшего корабля.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Затонувший корабль находится недалеко от берега острова Кекова в Анталии, Турция. Археологи датируют его возрастом от 4400 до 4700 лет, что соответствует раннему бронзовому веку и примерно совпадает с периодом строительства Великой пирамиды.

Деревянная конструкция корабля не сохранилась, но керамические сосуды для хранения, которые он перевозил, лежали на морском дне. На некоторых из них до сих пор сохранились следы того, что в них находилось.

Фото: BBC

Археологи, обнаружившие корабль, утверждают, что его длина составляла около 10 метров и что это было торговое судно, перевозившее грузы по Средиземному морю.

Исследователи нашли три больших каменных якоря, а также более 30 керамических сосудов для хранения.

Фото: BBC

Дайверы экспедиции подняли сосуды на поверхность, где их сейчас тщательно консервируют после стольких тысяч лет пребывания под водой. Сейчас команда работает над тем, чтобы точно выяснить, что именно перевозили в этих амфорах.

Затонувший корабль и его груз также проливают свет на торговлю в древнем мире. Археологи утверждают, что корабль начал своё путешествие где-то вдоль восточного побережья Средиземного моря.

Фото: BBC

Они полагают, что он мог перевозить товары либо в древний город Трою, который располагался на территории современной северо-западной Турции, либо к минойцам на Крит.

Эта находка, как отмечается, теперь возглавляет список древнейших в мире затонувших кораблей.

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