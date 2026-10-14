Мадяр підтвердив, що зустрінеться з Зеленським на саміті у Брюсселі

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підтвердив, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook у середу, 14 жовтня, пише "Європейська правда".

Цього дня Мадяр вирушив до Брюсселя на саміт ЄС. Він наголосив, що на порядку денному – подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, вирішення енергетичної кризи та схвалення семирічного бюджету ЄС.

За словами Мадяра, вранці 16 жовтня, він вперше офіційно зустрінеться з Зеленським.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

13 жовтня Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для у переговорах про вступ України.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.