Мадьяр подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите в Брюсселе

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook в среду, 14 октября, пишет "Европейская правда".

В этот день Мадьяр отправился в Брюссель на саммит ЕС. Он подчеркнул, что на повестке дня – дальнейшее усиление защиты внешних границ Европы, решение энергетического кризиса и утверждение семилетнего бюджета ЕС.

По словам Мадьяра, утром 16 октября он впервые официально встретится с Зеленским.

Напомним, Верховная Рада в понедельник, 12 октября, одобрила в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

13 октября Совет Евросоюза официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении Украины.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.