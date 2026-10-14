Зеленський мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III

Президент Володимир Зеленський зустрівся у середу, 14 жовтня, з королем Великої Британії Чарльзом III.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Цього дня Зеленський прибув до Великої Британії, де мав аудієнцію з королем.

"Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", – додав він.

Фото: соцмережі Зеленського

Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.

Також стало відомо, що Британія планує прискорити постачання Україні ракет LMM, які використовуються для збиття російських реактивних дронів.

Окрім цього, прем’єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що хоче "відновити мости" між Україною та США, але утримується від критики Трампа напередодні візиту Зеленського до Лондона.