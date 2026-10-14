Зеленский состоялась аудиенция у британского короля Чарльза III

Президент Владимир Зеленский встретился в среду, 14 октября, с королем Великобритании Чарльзом III.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

В этот день Зеленский прибыл в Великобританию, где состоялась его аудиенция у короля.

"Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Мы ценим всю помощь Соединённого Королевства", – добавил он.

Фото: соцсети Зеленского

Президент Украины и премьер-министр Великобритании договорились провести двустороннюю встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить сохранение санкционного давления на Россию.

Также стало известно, что Великобритания планирует ускорить поставки Украине ракет LMM, которые используются для сбивания российских реактивных дронов.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что хочет "восстановить мосты" между Украиной и США, но воздерживается от критики Трампа накануне визита Зеленского в Лондон.