У Німеччині не очікують припинення американської допомоги для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Сполучені Штати не скоротили свою підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр сказав після зустрічі зі своєю болгарською колегою Веліславою Петровою, його цитує dpa.

Вадефуль висловив упевненість у тому, що США й надалі підтримуватимуть Україну в її війні з Росією.

"Я не бачу жодного істотного скорочення американської підтримки України", – сказав він.

Коментуючи повідомлення про обмеження роботи систем супутникового зв’язку Starlink в Україні, глава МЗС Німеччини зазначив, що не може цього підтвердити, а також додав, що Берлін підтримує контакти з українською стороною.

Він також переконаний, що США мають рацію, наполягаючи на переговорах між Росією та Україною.

Міністр закордонних справ заявив, що Європа твердо стоїть на боці України і готова зробити все можливе, щоб такі переговори відбулися якомога швидше.

За його словами, ані з боку України, ані з боку Європи не спостерігається браку готовності до переговорів.

Радник президента України Володимира Зеленського раніше повідомив про те, що компанія SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

А сам Зеленський говорив, що адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною.

Тим часом в Єврокомісії не побачили ознак скорочення обміну розвідданими між Україною і США.