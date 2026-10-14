В Германии не ожидают прекращения американской помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Соединенные Штаты не сократили свою поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил после встречи со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой, его цитирует dpa.

Вадефуль выразил уверенность в том, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее войне с Россией.

"Я не вижу никакого существенного сокращения американской поддержки Украины", – сказал он.

Комментируя сообщения об ограничении работы систем спутниковой связи Starlink в Украине, глава МИД Германии отметил, что не может этого подтвердить, а также добавил, что Берлин поддерживает контакты с украинской стороной.

Он также убежден, что США правы, настаивая на переговорах между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел заявил, что Европа твердо стоит на стороне Украины и готова сделать все возможное, чтобы такие переговоры состоялись как можно скорее.

По его словам, ни со стороны Украины, ни со стороны Европы не наблюдается недостатка готовности к переговорам.

Советник президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил о том, что компания SpaceX ввела для украинских военных ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

А сам Зеленский говорил, что администрация Дональда Трампа предупредила, что может прекратить обмен разведданными с Украиной.

Между тем в Еврокомиссии не увидели признаков сокращения обмена разведданными между Украиной и США.