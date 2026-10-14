Депутати Європарламенту закликають Єврораду підтвердити, що ЄС не відновить торгівлю з РФ

Понад 70 депутатів Європарламенту підписали лист до членів Європейської ради з вимогою ще раз підтвердити підтримку України й неможливість відновлення економічних зв’язків з Росією.

Про це йдеться у листі євродепутатів, який є у розпорядженні "Європейської правди".

У листі на ім’я президента Євроради Антоніу Кошти та глав держав-членів, йдеться також про вимогу запровадити повне ембарго на російську нафту і газ у новому пакеті санкцій.

"Ми закликаємо висловити сильну спільну позицію, яка підтверджуватиме, що ЄС не відкриє знову свій ринок для російського дизелю чи інших товарів енергетики. На додаток, ми закликаємо ще раз підкреслити, що ЄС не робитиме ніяких поступок Росії аж того часу, коли запанує тривале припинення вогню, утвердиться мир і наступить справедливість за злочини, які вчиняє Росія її поплічники", – йдеться у листі.

Спільне звернення депутати різних політсил підписали у зв’язку з діями президента США Дональда Трампа, який 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті 15-16 жовтня Єврорада планує "висловити жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального".