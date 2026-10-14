Депутаты Европарламента призывают Евросовет подтвердить, что ЕС не возобновит торговлю с РФ

Более 70 депутатов Европарламента подписали письмо членам Европейского совета с требованием еще раз подтвердить поддержку Украины и невозможность возобновления экономических связей с Россией.

Об этом сообщается в письме евродепутатов, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

В письме, адресованном президенту Евросовета Антониу Коште и главам государств-членов, также содержится требование ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ в новом пакете санкций.

"Мы призываем выразить твердую совместную позицию, которая подтвердит, что ЕС не откроет вновь свой рынок для российского дизельного топлива или других товаров энергетического сектора. Кроме того, мы призываем еще раз подчеркнуть, что ЕС не будет идти на какие-либо уступки России до тех пор, пока не наступит длительное прекращение огня, не утвердится мир и не восторжествует справедливость в отношении преступлений, совершаемых Россией и ее союзниками", – говорится в письме.

Совместное обращение подписали депутаты от различных политических сил в связи с действиями президента США Дональда Трампа, который 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите 15–16 октября Евросовет планирует "выразить сожаление по поводу решения Соединённых Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива".