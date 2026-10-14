Норвегия выделит Украине более $78 млн дополнительной экономической помощи

Норвегия выделит Украине дополнительные 750 млн норвежских крон (около 78,5 млн долларов) для поддержки функционирования государства в условиях полномасштабной войны.

Об этом министр развития Норвегии Осмунд Аукруст заявил в интервью изданию VG, передает "Европейская правда".

По словам норвежского министра, средства помогут финансировать зарплаты работников бюджетной сферы, социальные выплаты и восстановление инфраструктуры.

Финансирование будет направлено в программу поддержки Украины SPUR 2 Всемирного банка. Норвежский взнос позволит увеличить объем кредитных средств, доступных для Украины.

По словам Аукруста, каждая норвежская крона взноса может обеспечить примерно три кроны кредитного финансирования для Украины. Таким образом, 750 млн крон могут помочь привлечь более 2 млрд крон в виде кредитов.

Механизм предусматривает, что Норвегия предоставляет начальное финансирование, а Всемирный банк использует свой кредитный потенциал для привлечения средств на финансовых рынках, которые впоследствии предоставляются Украине в виде кредитов.

"Война ведётся на передовой, но она также ведётся каждый день – путём обеспечения функционирования общества, гарантирования того, чтобы дети могли ходить в школу, а медсестры, лечащие раненых, получали зарплату", – сказал министр.

В конце сентября стало известно, что Норвегия увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности в отношении похищенных Россией украинских детей, гражданских лиц, лишенных свободы, и военнопленных, объявив о новом взносе в размере 25 млн крон (2,3 млн евро).

Также сообщалось, что Норвегия выделит 90 млн евро на программу Ukraine Facility для содействия реформам в сферах борьбы с коррупцией и энергетики.