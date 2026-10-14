Зеленский обсудит с премьер-министром Великобритании разведданные и Starlink

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом обмен разведданными и доступ к Starlink.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В начале встречи с Бернемом Зеленский подчеркнул, что подвергается атакам баллистическими ракетами и дронами. Он подчеркнул, что "энергетического перемирия" не было.

"Сегодня мы подвергаемся массированным атакам, и жаль, что у нас также возникли определенные трудности", – сказал украинский президент.

Он отметил, что хочет поговорить с британским премьером о Starlink и разведывательных данных.

"Что я хочу обсудить с Энди – Starlink и разведданные. Бывает много разных неожиданностей, на которые нельзя рассчитывать", – сказал Зеленский.

А Бернем в начале встречи с Зеленским заверил украинского лидера, что поддержка Украины со стороны его страны "не изменится".

Советник президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил о том, что компания SpaceX ввела для украинских военных ограничения на скорость работы терминалов Starlink во время движения.

А сам Зеленский говорил, что администрация Дональда Трампа предупредила, что может прекратить обмен разведданными с Украиной.