У Туреччині поліція провела рейд на опозиційному телеканалі й затримала 11 осіб

Турецька поліція провела рейд у штаб-квартирі одного з найпопулярніших новинних каналів країни, припинивши його прямі трансляції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Поліція з боротьби з фінансовими злочинами проводила обшук у будівлі Halk TV – каналу, що підтримує опозицію, – і 11 людей були затримані під час рейду, пов’язаного з власником каналу. Уряд також призначив нового адміністратора для управління каналом.

Це черговий випадок із серії репресій проти ЗМІ, які вважаються критичними щодо президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його уряду.

Журналісти Halk спочатку не могли потрапити до будівлі, хоча пізніше їм дозволили увійти, повідомили кілька репортерів на X. За їхніми словами, у будівлі була значна кількість поліцейських.

Багато хто в країні вважає цей канал близьким до опозиційної Республіканської народної партії (CHP). Він часто висловлює критику на адресу правлячої партії Ердогана.

Як повідомили турецькі ЗМІ, прокуратура заявила, що в рамках розслідування щодо голови Halk Джафера Махіроглу за звинуваченнями у хабарництві, фальсифікації тендерів та відмиванні грошей були видані ордери на арешт 17 осіб.

Махіроглу, який, за повідомленнями, під час рейду перебував за межами країни, написав у соцмережах, що серед затриманих – семеро членів його родини.

Стамбульська колегія адвокатів засудила ці дії, зазначивши, що вони відбулися за кілька годин до того, як Екрем Імамоглу, якого багато хто вважає головним політичним суперником Ердогана, мав розпочати у суді свій захист проти звинувачень у корупції, за якими він перебуває у в’язниці вже понад рік.

Як відомо, 1 жовтня турецька поліція провела арешти 59 підозрюваних у рамках корупційної справи, пов’язаної з державними тендерами, серед затриманих – мер міста Мерсін від опозиційної Республіканської народної партії Вахап Сечер.

Варто зауважити, що опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого вважають головним суперником Ердогана на виборах, з березня 2025 року перебуває у в'язниці. За звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.