В Турции полиция провела рейд на оппозиционном телеканале и задержала 11 человек

Турецкая полиция провела рейд в штаб-квартире одного из самых популярных новостных каналов страны, прервав его прямые трансляции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Полиция по борьбе с финансовыми преступлениями проводила обыск в здании Halk TV – канала, поддерживающего оппозицию, – и 11 человек были задержаны во время рейда, связанного с владельцем канала. Правительство также назначило нового администратора для управления каналом.

Это очередной случай из серии репрессий против СМИ, которые считаются критически настроенными по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его правительству.

Журналисты Halk сначала не могли попасть в здание, хотя позже им разрешили войти, сообщили несколько репортеров в X. По их словам, в здании находилось значительное количество полицейских.

Многие в стране считают этот канал близким к оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Он часто высказывает критику в адрес правящей партии Эрдогана.

Как сообщили турецкие СМИ, прокуратура заявила, что в рамках расследования в отношении главы Halk Джафера Махироглу по обвинениям во взяточничестве, фальсификации тендеров и отмывании денег были выданы ордера на арест 17 человек.

Махироглу, который, по сообщениям, во время рейда находился за пределами страны, написал в соцсетях, что среди задержанных – семеро членов его семьи.

Стамбульская коллегия адвокатов осудила эти действия, отметив, что они произошли за несколько часов до того, как Экрем Имамоглу, которого многие считают главным политическим соперником Эрдогана, должен был начать в суде свою защиту против обвинений в коррупции, по которым он находится в тюрьме уже более года.

Как известно, 1 октября турецкая полиция провела аресты 59 подозреваемых в рамках коррупционного дела, связанного с государственными тендерами; среди задержанных – мэр города Мерсин от оппозиционной Республиканской народной партии Вахап Сечер.

Стоит отметить, что оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают главным соперником Эрдогана на выборах, с марта 2025 года находится в тюрьме. По предъявленным обвинениям ему грозит лишение свободы на срок до 2352 лет.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.