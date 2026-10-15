Зеленський відкинув заяву США, що проблеми зі Starlink в Україні – технічні

Президент Володимир Зеленський спростував припущення про те, що обмеження у роботі Starlink в Україні були викликані технічними проблемами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський вказав, що Starlink було переведено на знижену швидкість, а також додав, що це не була технічна проблема.

"Так, це не була технічна проблема. Це була воля. Ми розуміємо, що відбувається, бо це було повсюди на території столиці та всієї України, де ми використовуємо Starlink. Ми бачили це також на полі бою, де ми використовуємо його для завдання ударів", – зазначив він.

Президент додав, що українські військові зв’язувались з власником компанії SpaceX Ілоном Маском з цього приводу.

"Нам сказали: "Не атакуйте, бо, можливо, у вас виникнуть проблеми з розвідкою". Ось така відповідь. Коли ви кажете, що вони хотіли або що це були якісь технічні проблеми, я можу сказати, що на певному рівні вони стверджували, що це технічні проблеми. Але на військовому рівні вони раніше заявили: "Якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку", – розповів він.

Портал Axios раніше повідомив, що в Білому домі заявили, що непричетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Зеленський раніше заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.

Він також казав, що обговорить з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом обмін розвідданими та доступ до Starlink.