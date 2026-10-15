Зеленский опроверг заявление США, что проблемы со Starlink в Украине – технические

Президент Владимир Зеленский опроверг предположение о том, что ограничения в работе Starlink в Украине были вызваны техническими проблемами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Financial Times.

Зеленский указал на то, что Starlink был переведен на пониженную скорость, а также добавил, что это не была техническая проблема.

"Да, это не была техническая проблема. Это было преднамеренное решение. Мы понимаем, что происходит, потому что это наблюдалось повсеместно на территории столицы и всей Украины, где мы используем Starlink. Мы видели это также на поле боя, где мы используем его для нанесения ударов", – отметил он.

Президент добавил, что украинские военные связывались с владельцем компании SpaceX Илоном Маском по этому поводу.

"Нам сказали: "Не атакуйте, потому что, возможно, у вас возникнут проблемы с разведкой". Вот такой ответ. Когда вы говорите, что они хотели или что это были какие-то технические проблемы, я могу сказать, что на определенном уровне они утверждали, что это технические проблемы. Но на военном уровне они ранее заявили: "Если вы не прекратите, мы заблокируем разведку", – рассказал он.

Портал Axios ранее сообщил, что в Белом доме заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине, и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

Зеленский ранее заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.

Он также говорил, что обсудит с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом обмен разведданными и доступ к Starlink.