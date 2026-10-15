Axios: у Трампа заявили, що не контролюють SpaceX на тлі проблем зі Starlink в Україні

У Білому домі заявили, що непричетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Про це стало відомо виданню Axios, повідомляє "Європейська правда".

За словами двох джерел, у середу провідні радники президента України Володимира Зеленського поспілкувалися зі своїми колегами з Білого дому та запитували, чи було ухвалене рішення про обмеження роботи сервісів Starlink і що можна зробити для виправлення ситуації. Українські посадовці також звернулися з подібними запитами до ЦРУ та Пентагону.

За словами джерел, представники Білого дому повідомили українцям, що не мають контролю над компанією SpaceX.

Представник США, який обіймає високу посаду, зазначив, що адміністрація Дональда Трампа не має жодного стосунку до нібито обмежень у наданні послуг Starlink. Одне з джерел зазначило, що адміністрація має намір зв’язатися з компанією SpaceX, щоб з’ясувати, що сталося.

У дописі в X керівник SpaceX Ілон Маск побічно прокоментував, яка саме структура могла б нести відповідальність за обмеження.

"Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими збройними силами і, врешті решт, президентом США", – написав він.

Starlink, додав він, це комерційний сервіс, що належить і контролюється компанією SpaceX. "Використання Starlink обмежується цивільними або оборонними цілями і не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б недоречно для комерційної компанії", – написав він.

Українські військовослужбовці повідомили про те, в ніч на 14 жовтня зіткнулися з обмеженням військової версії американського супутникового звʼязку Starlink, яка має назву Starshield.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.

Зеленський розповів, що обговорить з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом обмін розвідданими та доступ до Starlink.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з іронією звернувся до Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових.