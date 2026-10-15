Захист українця у справі про "Північні потоки": він не може говорити й має бути виправданий

У середу в Гамбурзі розпочався судовий процес над колишнім українським військовослужбовцем Сергієм Кузнєцовим, під час якого захист українця заявляв про потребу зняти з нього звинувачення щодо диверсії проти "Північних потоків" з низки підстав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Прокурори звинувачують українця в причетності до воєнного злочину, пов’язаного з завданням ударів по цивільній інфраструктурі, однак у середу його захисники заявили, що справу слід повністю закрити.

Один з адвокатів Кузнєцова, Нікола Канестріні, стверджував, що судити українця за звинуваченням у воєнних злочинах у зв’язку з атакою на цивільну інфраструктуру необгрунтовано.

Він доводив, що газопровід був "російською зброєю" з огляду на важливість доходів від енергетики для фінансування армії РФ. "Чи є незаконним знищення інфраструктури агресора без заподіяння шкоди людям?" – запитав Канестріні у суду.

Після оголошення обвинувачення суддя запитав Кузнєцова, чи хоче він висловитися, на що той відповів, що ні.

Його адвокати стверджують, що його мовчання має стати основною підставою для закриття справи. Вони кажуть, що Кузнєцов зобов’язаний дотримуватися таємниці згідно з присягою, яку він склав перед Україною, і тому не може обговорювати свою справу чи потенційні докази, що виправдовують його, з будь-ким, включаючи його адвокатів.

"Йому не дозволено говорити. Двоє його безпосередніх керівників повідомили йому, що він не має дозволу робити будь-які заяви – навіть своїм адвокатам", – заявив у суді адвокат захисту Єс Мейєр-Лохкамп.

Посилаючись на німецьке законодавство, Мейєр-Лохкамп стверджував: "Той, хто не може висловитися, не може бути засуджений".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відмовився коментувати судовий процес у середу, заявивши, що наразі найважливіше, щоб справа продовжувалася без політичного втручання.

Нагадаємо, Кузнєцова затримали влітку 2025 року під час відпустки в Італії. Згодом його екстрадували до Німеччини.

Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення йому звинувачень; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли від імені влади України.