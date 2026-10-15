Защита украинца по делу о "Северных потоках": он не может говорить и должен быть оправдан

В среду в Гамбурге начался судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым, в ходе которого защита украинца заявляла о необходимости снять с него обвинения в диверсии против "Северных потоков" по ряду оснований.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Прокуроры обвиняют украинца в причастности к военному преступлению, связанному с нанесением ударов по гражданской инфраструктуре, однако в среду его защитники заявили, что дело следует полностью закрыть.

Один из адвокатов Кузнецова, Никола Канестрини, утверждал, что судить украинца по обвинению в военных преступлениях в связи с атакой на гражданскую инфраструктуру необоснованно.

Он доказывал, что газопровод был "российским оружием" с учетом важности доходов от энергетики для финансирования армии РФ. "Является ли незаконным уничтожение инфраструктуры агрессора без причинения вреда людям?" – спросил Канестрини в суде.

После оглашения обвинения судья спросил Кузнецова, хочет ли он высказаться, на что тот ответил, что нет.

Его адвокаты утверждают, что его молчание должно стать основным основанием для закрытия дела. Они говорят, что Кузнецов обязан соблюдать тайну в соответствии с присягой, которую он принес перед Украиной, и поэтому не может обсуждать своё дело или потенциальные доказательства, оправдывающие его, с кем бы то ни было, включая своих адвокатов.

"Ему не разрешено говорить. Двое его непосредственных руководителей сообщили ему, что он не имеет права делать какие-либо заявления – даже своим адвокатам", – заявил в суде адвокат защиты Йес Мейер-Лохкамп.

Ссылаясь на немецкое законодательство, Мейер-Лохкамп утверждал: "Тот, кто не может высказаться, не может быть осужден".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отказался комментировать судебный процесс в среду, заявив, что сейчас самое важное – чтобы дело продолжалось без политического вмешательства.

Напомним, Кузнецова задержали летом 2025 года во время отпуска в Италии. Впоследствии его экстрадировали в Германию.

В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении ему обвинений; в нём отмечается, что он и другие участники группы действовали от имени властей Украины.