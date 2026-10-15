Президент Литви вважає неприпустимим "енергетичне перемир’я" у нинішньому вигляді

Припинення на вимогу США українських атак по російських енергооб’єктах, яке фактично є одностороннім – неприпустиме і матиме значні негативні наслідки.

Про це заявив перед початком саміту ЄС президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Науседа наголосив, що справжнє перемир’я можливе, якщо удари припинять обидві сторони.

"Перемир’я – це двосторонній процес. Одностороннього перемир’я не буває, бо якщо Україна припинить атакувати російську енергетичну інфраструктуру у той час, як Росія має повну свободу дій і продовжує атаки на українську енергетику – це призведе до повного краху війни. Мені не зрозуміло, як можна говорити про перемир’я, висуваючи вимоги та умови лише одній стороні", – пояснив він.

Президент Литви також наголосив на важливості розуміння реальної мети Кремля.

"У них немає мети просто отримати якісь території. Буде наївно очікувати, що вони хочуть завоювати більше територій. Мета Росії – кинути виклик західному способу життя", – додав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський також неодноразово критикував американські вимоги. "Боляче, коли Трамп стає на інший бік", – заявив, зокрема, він.

Також повідомлялося, що "дизельна угода" американського президента Дональда Трампа з РФ ускладнила відносини США з союзниками України.