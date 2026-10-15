Президент Литвы считает недопустимым "энергетическое перемирие" в его нынешнем виде

Прекращение по требованию США украинских атак на российские энергообъекты, которое фактически является односторонним, недопустимо и будет иметь серьезные негативные последствия.

Об этом заявил перед началом саммита ЕС президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Науседа подчеркнул, что настоящее перемирие возможно, если удары прекратят обе стороны.

"Перемирие – это двусторонний процесс. Одностороннего перемирия не бывает, потому что если Украина прекратит атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в то время, как Россия имеет полную свободу действий и продолжает атаки на украинскую энергетику, – это приведет к полному краху войны. Мне непонятно, как мы можем говорить о перемирии, выдвигая требования и условия только одной стороне", – пояснил он.

Президент Литвы также подчеркнул важность понимания реальной цели Кремля.

"У них нет цели просто получить какие-то территории. Было бы наивно ожидать, что они хотят завоевать больше территорий. Цель России – бросить вызов западному образу жизни", – добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно критиковал американские требования. "Больно, когда Трамп переходит на другую сторону", – заявил, в частности, он.

Также сообщалось, что "дизельное соглашение" американского президента Дональда Трампа с РФ осложнило отношения США с союзниками Украины.