Естонія надає 10 млн євро на зброю для України в рамках механізму PURL

Прем’єр-міністр Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу оголосив про виділення додаткових 10 млн євро на ініціативу PURL, в рамках якої союзники закуповують зброю американського виробництва для України.

Про це йдеться в заяві естонського уряду, повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі Міхал і Рютте основну увагу приділили майбутньому Альянсу, збільшенню витрат на оборону, розвитку оборонних спроможностей, стримуванню Росії та підтримці України.

"Наше безпекове середовище стало непередбачуванішим, а світовий порядок, заснований на правилах, перебуває під серйозним тиском. Однак найголовніше не змінилося: НАТО діє. НАТО має потенціал, плани та волю захищати кожного союзника та всю територію Альянсу", – зазначив Міхал.

За його словами, усі союзники повинні якомога швидше виконати зобов’язання щодо витрат на оборону на рівні 5% ВВП, щоб за рахунок цих ресурсів оперативно створити необхідні оборонні спроможності.

Зміцнення потенціалу НАТО у сфері стримування та оборони надсилає Росії чіткий сигнал: Альянс серйозно ставиться до загроз і відстоює свою безпеку та оборону, наголошується в повідомленні.

За словами Міхала, метою дедалі ризикованішої поведінки Росії та частіших гібридних атак є відвернення уваги від підтримки України.

"Цього року наша військова допомога Україні становить 0,28% ВВП. Минулого року цей показник становив 0,35%. Ми також підтримали Україну в рамках ініціативи НАТО PURL на суму 21 мільйон євро і незабаром знову виділимо на цей механізм 10 мільйонів євро", – зазначив Міхал.

Він висловив сподівання, що й усі інші союзники знайдуть можливості для збільшення свого внеску.

Варто зазначити, що газета Financial Times раніше повідомила, що адміністрація Дональда Трампа погрожувала зупинити поставки зброї через механізм PURL, якщо Україна не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. За цією системою Україна отримує американське обладнання, придбане союзниками по НАТО.

Після цього у НАТО запевнили, що поставки Україні американської зброї продовжуються.

Своєю чергою посол США при НАТО Метью Вітакер також заявив, що "нічого не змінилося" щодо поставок зброї Україні через PURL.