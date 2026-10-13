У США запевняють, що "нічого не змінилося" щодо поставок зброї Україні через PURL

У США запевняють, що продовжують постачати зброю Україні через механізм PURL.

Про це у коментарі AFP заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє "Європейська правда".

Вітакер зазначив, що не хоче безпосередньо коментувати "непідтверджені повідомлення" про те, що адміністрація Дональда Трампа погрожувала припинити постачання зброї, якщо Київ продовжить удари по російській енергетичній інфраструктурі.

"Не думаю, що це відповідає тому, що мені відомо на сьогодні, а саме: Сполучені Штати продовжують продавати наше обладнання та боєприпаси нашим європейським і канадським союзникам, які потім передають їх Україні. Мені нічого не відомо про будь-які зміни в цій програмі", – сказав він.

Водночас посол визнав, що наразі спостерігається затримка з постачанням обладнання в рамках програми PURL, особливо це стосується систем протиповітряної оборони.

"Попит на засоби протиповітряної оборони значний, а їхня доступність, ймовірно, не така висока, як нам хотілося б", – пояснив Вітакер.

Він зазначив, що компанії розробляють нові підходи до перехоплення снарядів, які наближаються, і висловив упевненість, що проблему можна вирішити.

"Я вважаю, що це короткострокова проблема", – додав дипломат.

Він також попередив, що час залишається критичним, оскільки Україна наближається до зими.

"Україна стоїть перед зимою, під час якої, якщо не буде енергетичного перемир’я, її інфраструктура електропостачання та опалення може опинитися під значним тиском", – зазначив він.

Вітакер повідомив, що Вашингтон співпрацює з союзниками, які мають системи протиповітряної оборони, щоб якнайшвидше доставити їх до України.

"Ми продовжуватимемо щодня працювати над цим, намагатимемося знайти наявні запаси, а потім збільшимо виробництво по обидва боки Атлантики", – додав він.

Газета Financial Times раніше повідомила, що адміністрація Трампа погрожувала зупинити поставки зброї через механізм PURL, якщо Україна не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. За цією системою Україна отримує американське обладнання, придбане союзниками по НАТО.

Після цього у НАТО запевнили, що поставки Україні американської зброї продовжуються.