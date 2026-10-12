У НАТО кажуть, що постачання Україні зброї зі США через PURL продовжується

Постачання Україні зброї та боєприпасів зі Сполучених Штатів через механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) продовжується на тлі заяв президента США Дональда Трампа із вимогою до Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах та повідомлень про можливе призупинення роботи PURL як засобу тиску на Україну.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив посадовець НАТО, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер питання.

У НАТО підтвердили, що механізм підтримки України через PURL продовжує працювати, незважаючи на заяви Трампа.

"Підтримка України через PURL продовжує надходити", – заявив посадовець НАТО.

Він не надав жодної іншої інформації щодо довго- та середньострокових планів механізму PURL.

Раніше європейські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити систему закупівель PURL, яка забезпечує Україну американською зброєю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляла "Європейська правда", Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Це сталося після оголошення Трампом домовленості з главою Кремля Владіміром Путіним про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Після цього Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".