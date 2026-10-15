Премьер-министр Кристен Михал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду объявил о выделении дополнительных 10 млн евро на инициативу PURL, в рамках которой союзники закупают оружие американского производства для Украины.

Об этом говорится в заявлении эстонского правительства, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи Михал и Рютте уделили основное внимание будущему Альянса, увеличению расходов на оборону, развитию оборонного потенциала, сдерживанию России и поддержке Украины.

"Наша обстановка в сфере безопасности стала более непредсказуемой, а основанный на правилах мировой порядок находится под серьёзным давлением. Однако самое главное не изменилось: НАТО действует. У НАТО есть потенциал, планы и воля защищать каждого союзника и всю территорию Альянса", – отметил Михал.

По его словам, все союзники должны как можно скорее выполнить обязательства по расходам на оборону на уровне 5% ВВП, чтобы за счет этих ресурсов оперативно создать необходимые оборонные возможности.

Укрепление потенциала НАТО в сфере сдерживания и обороны посылает России четкий сигнал: Альянс серьезно относится к угрозам и отстаивает свою безопасность и оборону, отмечается в сообщении.

По словам Михала, целью всё более рискованного поведения России и учащающихся гибридных атак является отвлечение внимания от поддержки Украины.

"В этом году наша военная помощь Украине составляет 0,28% ВВП. В прошлом году этот показатель составлял 0,35%. Мы также поддержали Украину в рамках инициативы НАТО PURL на сумму 21 миллион евро и вскоре вновь выделим на этот механизм 10 миллионов евро", – отметил Михал.

Он выразил надежду, что и все остальные союзники найдут возможности для увеличения своего вклада.

Стоит отметить, что газета Financial Times ранее сообщила, что администрация Дональда Трампа угрожала приостановить поставки оружия через механизм PURL, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По этой системе Украина получает американское оборудование, приобретенное союзниками по НАТО.

После этого в НАТО заверили, что поставки американского оружия Украине продолжаются.

В свою очередь посол США при НАТО Мэтью Витакер также заявил, что "ничего не изменилось" в отношении поставок оружия Украине через PURL.