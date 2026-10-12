FT: США погрожують заблокувати продаж зброї для України через удари по НПЗ Росії

Адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити систему закупівель, яка забезпечує Україну американською зброєю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Про це виданню Financial Times заявили неназвані європейські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

У суботу та у неділю ці європейські посадовці отримували дзвінки від американських колег або були проінформовані про них. За словами співрозмовників, США тиснуть на європейські столиці та Київ, намагаючись припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Європейські посадовці додали, що повідомлення США містило погрози припинити обмін розвідданими та роботу механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) – інструменту для закупівлі американської зброї, за яким Сполучені Штати не роблять жодних фінансових внесків.

"Вони дзвонять до Києва… вони дзвонять усім (у Європі)", – сказав посадовець, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США.

Однією з осіб, яка заявила, що з нею зв’язалися американські посадовці, є Павло Паліса – військовий радник президента України Володимира Зеленського та колишній генерал 93-ї механізованої бригади.

Білий дім відмовився підтвердити або прокоментувати ці дзвінки.

Білий дім також відмовився повідомити, чи прислухається Дональд Трамп до пропозиції Зеленського змусити Владіміра Путіна погодитися на повне припинення вогню на 60 днів, щоб Україна могла провести вибори.

Як відомо, Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Це сталося після оголошення Трампом домовленості з главою Кремля Владіміром Путіним про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Після цього Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".