Рада приняла закон о НДС для посылок до 150 евро, нужный для транша от ЕС

Верховная Рада в четверг приняла в целом законопроект №16051-1 о налогообложении НДС международных посылок и электронной торговли, что необходимо для получения финансовой помощи от ЕС.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте ВР, сообщает "Европейская правда".

Инициатор законопроекта, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что цель этого закона – приблизить украинское законодательство к европейским правилам и обеспечить дополнительные поступления на нужды армии.

Как сообщает "ЭП", за соответствующее решение проголосовали 252 депутата. Для вступления законопроекта в силу необходимо также принять поправки к Таможенному кодексу (законопроект № 15460). Рада рассмотрит их позже в четверг.

Принятие этих законов является условием предоставления бюджетной поддержки и финансирования со стороны ЕС и МВФ. Законопроекты предусматривают, что на посылки стоимостью до 150 евро будет начисляться НДС, от которого они ранее были освобождены.

Без налога останутся только некоммерческие посылки "от физического лица физическому лицу" стоимостью до 45 евро и отдельные товары для военных.

16 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу пакет доработанных законопроектов № 16051-1 и № 15460 о налогообложении международных посылок.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что если Украина не примет закон об отмене НДС-льготы для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш в размере 3,7 млрд евро, который планируется выплатить в начале осени в рамках макрофинансовой помощи.