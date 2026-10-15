Глава МЗС Німеччини про справу "Північних потоків": приймемо будь-який результат

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, коментуючи судовий процес у Гамбурзі щодо підриву газопроводів "Північний потік", що з’єднують Німеччину з Росією під Балтійським морем, заявив, що уряд прийме будь-який результат.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, який вплив може мати цей судовий процес на підтримку Німеччиною Києва, якщо суд встановить причетність України до атак, Вадефуль відповів, що як представник виконавчої влади він чекатиме на висновки суду.

Німецький уряд тоді відреагує відповідно. Важливо, щоб судовий процес відбувався без будь-якого політичного втручання чи обмежень, зазначив міністр.

Вадефуль додав: ключовим моментом є те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українська держава не давала наказу на цю атаку.

"Ми приймемо будь-який результат і, звісно, врахуємо його у своїх політичних розрахунках", – наголосив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, у Гамбурзі розпочався судовий процес над колишнім українським військовослужбовцем Сергієм Кузнєцовим, якого Німеччина звинувачує у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Кузнєцова затримали влітку 2025 року під час відпустки в Італії. Згодом його екстрадували до Німеччини.

Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення Кузнєцову звинувачень; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли від імені влади України.