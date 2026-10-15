Глава МИД Германии о деле "Северных потоков": мы примем любой результат

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя судебный процесс в Гамбурге по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", соединяющих Германию с Россией под Балтийским морем, заявил, что правительство примет любой результат.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, какое влияние может оказать этот судебный процесс на поддержку Германией Киева, если суд установит причастность Украины к атакам, Вадефуль ответил, что как представитель исполнительной власти он будет ждать выводов суда.

Немецкое правительство тогда отреагирует соответствующим образом. Важно, чтобы судебный процесс проходил без какого-либо политического вмешательства или ограничений, отметил министр.

Вадефуль добавил: ключевым моментом является то, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство не давало приказа на эту атаку.

"Мы примем любой результат и, конечно, учтём его в своих политических расчётах", – подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как известно, в Гамбурге начался судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым, которого Германия обвиняет в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Кузнецова задержали летом 2025 года во время отпуска в Италии. Позже его экстрадировали в Германию.

В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении Кузнецову обвинений; в нем отмечается, что он и другие участники группы действовали от имени властей Украины.