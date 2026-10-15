Рада скасувала послаблення вимог до фінмоніторингу політично значущих осіб, виконавши вимогу ЄС

Верховна Рада у четвер ухвалила законопроєкт №16051-1 про зміни до оподаткування міжнародних посилок з правкою, яка повертає посилений фінмоніторинг топпосадовців (PEPів).

Про це повідомила "Економічна правда", передає "Європейська правда".

9 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, відомий як "податок на OLX". Туди потрапила правка, яка запроваджувала покарання для банків, які вирішать продовжувати посилену перевірку операцій PEP після 12 місяців з моменту звільнення з топпосади.

Крім того, банкам, аби отримати змогу довічно застосовувати посилений фінмоніторинг до PEPів, потрібно було б надавати обґрунтоване документальне підтвердження "неприйнятно високого рівня ризику" такої особи.

Інша частина правки пропонувала зарахувати до числа PEPів керівників державних банків. У зв'язку з цими правками, які викликали занепокоєння європейських партнерів, президент Володимир Зеленський не підписував відповідний законопроєкт.

Правки, з якими нардепи ухвалили у четвер законопроєкт №16051-1, скасовують ці норми. Це дозволить Зеленському підписати законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, а опісля – законопроєкт про оподаткування посилок.

Ухвалення обидвох законів є умовою надання бюджетної підтримки та фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Нагадаємо, у Єврокомісії заявляли про неприпустимість відходу України від виконання раніше втілених зобов’язань і навели як приклад пом’якшення вимог щодо політично значущих осіб. У ЄК наголошували, що чекають від України відмови від послаблення регуляції щодо PEPів.