Рада отменила смягчение требований к финмониторингу политически значимых лиц, выполнив требование ЕС

Верховная Рада в четверг приняла законопроект №16051-1 об изменениях в налогообложении международных посылок с поправкой, которая восстанавливает усиленный финансовый мониторинг высокопоставленных должностных лиц (PEP).

Об этом сообщила "Экономическая правда", передает "Европейская правда".

9 июня Верховная Рада приняла законопроект о налогообложении цифровых платформ, известный как "налог на OLX". В него вошла поправка, вводящая наказание для банков, которые решат продолжать усиленную проверку операций PEP после 12 месяцев с момента ухода с высшей должности.

Кроме того, банкам, чтобы получить возможность пожизненно применять усиленный финансовый мониторинг к PEP, нужно было бы предоставлять обоснованное документальное подтверждение "неприемлемо высокого уровня риска" такого лица.

Другая часть поправки предлагала отнести к числу PEP руководителей государственных банков. В связи с этими поправками, вызвавшими обеспокоенность европейских партнеров, президент Владимир Зеленский не подписал соответствующий законопроект.

Поправки, с которыми народные депутаты приняли в четверг законопроект №16051-1, отменяют эти нормы. Это позволит Зеленскому подписать законопроект о налогообложении цифровых платформ, а впоследствии – законопроект о налогообложении посылок.

Принятие обоих законов является условием предоставления бюджетной поддержки и финансирования со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, в Еврокомиссии заявляли о недопустимости отступления Украины от выполнения ранее принятых обязательств и привели в качестве примера смягчение требований в отношении политически значимых лиц. В ЕК подчеркивали, что ожидают от Украины отказа от ослабления регулирования в отношении PEP.