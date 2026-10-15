Віцеканцлер Німеччини занепокоєний тим, як США допомагають повернути РФ на світову арену
Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував зусилля Вашингтона, спрямовані на відновлення позицій Росії на світовій арені.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Клінгбайль заявив у четвер у Бангкоку, його цитує Bloomberg.
Ці коментарі пролунали після того, як минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив про угоду з кремлівським правителем Владіміром Путіним щодо виведення російських запасів дизельного палива на світові ринки.
"Я з великим занепокоєнням стежу за тим, як відбувається це зближення. Удавати, ніби Росія повертається як повноправний член G20 і знову сідає за стіл переговорів, – цього не буде ні за моєї присутності, ні за присутності інших європейців", – наголосив віцеканцлер.
У відповідь на критику Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського Клінгбайль наголосив, що Німеччина, як і Європа, продовжуватиме підтримувати Україну.
"Переговори завжди мають сенс, але дозвольте мені висловитися дуже чітко: ці переговори не повинні відбуватися за рахунок українців, а також не повинні вестися в обхід українців – або в обхід президента Зеленського", – додав він.
Варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.