Вице-канцлер Германии обеспокоен тем, как США помогают вернуть РФ на мировую арену

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал усилия Вашингтона, направленные на восстановление позиций России на мировой арене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Клингбайль заявил в четверг в Бангкоке, его цитирует Bloomberg.

Эти комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил о соглашении с кремлевским правителем Владимиром Путиным о выводе российских запасов дизельного топлива на мировые рынки.

"Я с большой тревогой слежу за тем, как происходит это сближение. Делать вид, будто Россия возвращается в качестве полноправного члена G20 и снова садится за стол переговоров, – этого не будет ни в моем присутствии, ни в присутствии других европейцев", – подчеркнул вице-канцлер.

В ответ на критику Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского Клингбайль подчеркнул, что Германия, как и Европа, будет и дальше поддерживать Украину.

"Переговоры всегда имеют смысл, но позвольте мне выразиться очень четко: эти переговоры не должны происходить за счет украинцев, а также не должны вестись в обход украинцев – или в обход президента Зеленского", – добавил он.

Стоит отметить, что государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.