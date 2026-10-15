Прем'єр Вірменії допустив обмін анклавами з Азербайджаном

Питання обміну існуючими анклавами та ексклавами між Вірменією та Азербайджаном є одним із варіантів, що обговорюються в ході переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Арменпрес", про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на брифінгу для журналістів.

В Азербайджані розташований Арцвашен – анклав, який юридично належить Вірменії. Пашинян назвав такі населені пункти, як Кяркі, Бархударли, Софулу, Аскіпар та Арцвашен.

"Існує кілька варіантів вирішення питання про анклави та ексклави. Суть у тому, що рішення має бути таким, щоб по обидва боки кордону не було анклавів та ексклавів – це один із сценаріїв, що обговорюються. Я відчуваю, що розуміння в Вірменії та Азербайджані необхідності пошуку такого рішення стає дедалі відчутнішим, бо ми всі розуміємо, що інший сценарій спричинить безліч проблем, особливо серед мешканців цих сіл: як вони перетинатимуть кордон тощо", – сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що необхідно зрозуміти, яке саме формулювання матиме це рішення в технічному та правовому плані, наприклад, чи знадобиться референдум чи ні.

"По-перше, необхідно провести делімітацію, точне визначення територій; ми маємо знати, що являє собою територія Арцвашена, щоб запропонувати правильне рішення", – зазначив він.

Пашинян додав, що, на його думку, Вірменія та Азербайджан увійшли у завершальну стадію інституціоналізації миру, і важливо, щоб цей процес завершився до 2031 року.

Нагадаємо, торік 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду.

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