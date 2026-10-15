Премьер Армении допустил обмен анклавами с Азербайджаном

Вопрос обмена существующими анклавами и эксклавами между Арменией и Азербайджаном является одним из вариантов, обсуждаемых в ходе переговоров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге для журналистов.

В Азербайджане расположен Арцвашен – анклав, который юридически принадлежит Армении. Пашинян назвал такие населенные пункты, как Кярки, Бархударлы, Софулу, Аскипар и Арцвашен.

"Существует несколько вариантов решения вопроса об анклавах и эксклавах. Суть в том, что решение должно быть таким, чтобы по обе стороны границы не было анклавов и эксклавов – это один из обсуждаемых сценариев. Я чувствую, что понимание в Армении и Азербайджане необходимости поиска такого решения становится все более ощутимым, потому что мы все понимаем, что другой сценарий вызовет множество проблем, особенно среди жителей этих сел: как они будут пересекать границу и т. д.", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что необходимо понять, какую именно формулировку будет иметь это решение в техническом и правовом плане, например, понадобится ли референдум или нет.

"Во-первых, необходимо провести делимитацию, точное определение территорий; мы должны знать, что представляет собой территория Арцвашена, чтобы предложить правильное решение", – отметил он.

Пашинян добавил, что, по его мнению, Армения и Азербайджан вступили в завершающую стадию институционализации мира, и важно, чтобы этот процесс завершился до 2031 года.

Напомним, в прошлом году 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение.

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