Президент Румунії пообіцяв реакцію на інциденти в Чорному морі

Президент Румунії Нікушор Дан у четвер, 15 жовтня, прокоментував останній інцидент у Чорному морі з судном.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі, пише Digi24, передає "Європейська правда".

Дан сказав, що Румунія відреагує на останні напади в Чорному морі.

"Минуло відносно небагато годин, і ми хочемо з’ясувати всі факти щодо того, що саме сталося. Так, очевидно, що румунська держава дасть відповідь", – зазначив він.

На запитання, чи був це напад, організований Росією, президент Румунії наголосив, що не хоче зараз "занадто багато спекулювати".

"Незабаром ми зробимо остаточні висновки. Я не хочу зараз надто багато спекулювати. Ми звернулися до НАТО, до наших союзників, і сказали, що нам потрібне обладнання для забезпечення захисту держави-члена НАТО на Дунаї. Зараз ми ведемо таку ж дискусію щодо Чорного моря", – заявив Дан.

Також він зазначив, що у вранці 15 жовтня провів коротку розмову з прем’єр-міністром Болгарії і разом із ним цього дня після обіду зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Подивимося, як ми можемо краще координувати наші зусилля для реагування на дедалі частіші виклики у сфері безпеки в Чорному морі", – додав Дан.

Цього дня неподалік румунського міста Суліна в Чорному морі загорівся танкер під прапором Сан-Марино, на борту судна перебували 12 моряків, восьмеро з них вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялось, на тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.

14 жовтня Дан повідомив, що Румунія та Болгарія домовилися поглибити співпрацю щодо протидії дронам і безпеки комерційного судноплавства у Чорному морі.