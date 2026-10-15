Президент Румынии пообещал реакцию на инциденты в Чёрном море

Президент Румынии Никушор Дан в четверг, 15 октября, прокомментировал последний инцидент с судном в Чёрном море.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет Digi24, передает "Европейская правда".

Дан заявил, что Румыния отреагирует на последние нападения в Черном море.

"Прошло относительно немного времени, и мы хотим выяснить все факты, что именно произошло. Да, очевидно, что румынское государство даст ответ", – отметил он.

На вопрос, было ли это нападение, организованное Россией, президент Румынии подчеркнул, что не хочет сейчас "слишком много спекулировать".

"В ближайшее время мы сделаем окончательные выводы. Я не хочу сейчас слишком много спекулировать. Мы обратились к НАТО, к нашим союзникам, и сказали, что нам нужно оборудование для обеспечения защиты государства-члена НАТО на Дунае. Сейчас мы ведем такую же дискуссию по поводу Черного моря", – заявил Дан.

Также он отметил, что утром 15 октября провел краткую беседу с премьер-министром Болгарии и вместе с ним в этот день после обеда встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Посмотрим, как мы можем лучше координировать наши усилия для реагирования на все более частые вызовы в сфере безопасности в Черном море", – добавил Дан.

В этот день недалеко от румынского города Сулина в Чёрном море загорелся танкер под флагом Сан-Марино, на борту судна находились 12 моряков, восемь из них считаются пропавшими без вести.

Как сообщалось, на фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Черном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.

14 октября Дан сообщил, что Румыния и Болгария договорились углубить сотрудничество в области противодействия дронам и обеспечения безопасности торгового судоходства в Чёрном море.