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З проєкту висновків саміту ЄС прибрали "якнайшвидше" щодо кластерів для України

ексклюзив
Новини — Четвер, 15 жовтня 2026, 15:21 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

З оновленого проєкту висновків саміту ЄС 15-16 жовтня вилучили слово "якнайшвидше" (as soon as possible) щодо відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови.

Про це свідчить порівняння версій документа від 13 та 14 жовтня, з якими ознайомилась кореспондентка "Європейської правди".

У версії висновків Європейської ради від 13 жовтня в розділі "Україна" було зазначено, що Європейська рада "очікує на якнайшвидше відкриття всіх інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на досягненнях".

В оновленому проєкті слова as soon as possible – "якнайшвидше" – вилучили.

Тепер відповідне положення сформульоване так: Європейська рада "очікує на відкриття всіх інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на досягненнях".

Аналогічну зміну внесли до окремого пункту про Молдову: згадку про якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів також прибрали.

Водночас в обох пунктах зберегли формулювання, згідно з яким Європейська рада вітає проведення міжурядових конференцій щодо вступу України та Молдови до ЄС і відкриття кластерів 2 та 3 від 13 жовтня 2026 року.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр Угорщини Петер Мадяр перед початком саміту лідерів ЄС 15 жовтня підтвердив намір провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським зранку у п’ятницю, 16 жовтня в Брюсселі. Також Мадяр поклав на свого попередника Віктора Орбана відповідальність за те, що Україна йде до ЄС. 

Про зняте угорцями вето для руху України до ЄС читайте у статті "Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову".

Щоб це стало можливим, Зеленський підписав зміни до закону про освіту, що знімають вето Угорщини.

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