Из проекта выводов саммита ЕС убрали "как можно скорее" о кластерах для Украины

Из обновленного проекта выводов саммита ЕС 15–16 октября удалили слова "как можно скорее" (as soon as possible), касающиеся открытия остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Об этом свидетельствует сравнение версий документа от 13 и 14 октября, с которыми ознакомилась корреспондентка "Европейской правды".

В версии выводов Европейского совета от 13 октября в разделе "Украина" указывалось, что Европейский совет "ожидает скорейшего открытия всех остальных кластеров в соответствии с подходом, основанным на достижениях".

В обновленном проекте слова as soon as possible – "как можно скорее" – удалили.

Теперь соответствующее положение сформулировано так: Европейский совет "ожидает открытия всех остальных кластеров в соответствии с подходом, основанным на достижениях".

Аналогичное изменение внесли в отдельный пункт о Молдове: упоминание о скорейшем открытии остальных переговорных кластеров также убрали.

В то же время в обоих пунктах сохранили формулировку, согласно которой Европейский совет приветствует проведение межправительственных конференций по вопросу вступления Украины и Молдовы в ЕС и открытие кластеров 2 и 3 с 13 октября 2026 года.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр перед началом саммита лидеров ЕС 15 октября подтвердил намерения провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским утром в пятницу, 16 октября, в Брюсселе. Также Мадьяр возложил на своего предшественника Виктора Орбана ответственность за то, что Украина движется в сторону ЕС.

О снятом венграми вето на вступление Украины в ЕС читайте в статье "Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".

Чтобы это стало возможным, Зеленский подписал поправки к закону об образовании, снимающие вето Венгрии.