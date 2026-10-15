Зеленський прибув у Брюссель на засідання Європейської ради

Президент Володимир Зеленський прибув з командою у Брюссель для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами.

Про це він повідомив у соцмережах у четвер, 15 жовтня, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, у нього заплановані зустрічі з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та премʼєр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також він матиме аудієнцію в короля Бельгії Філіпа I.

Український президент зазначив, що 16 жовтня він зустрінеться з президентами Євроради та Єврокомісії й з премʼєр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

"Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя", – додав він.

Варто зауважити, що раніше у Києві казали, що для повноцінної зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром потрібно узгодити час і місце.

Сам Мадяр заявив, що на зустрічі з президентом України говоритиме про "історичний успіх" у зміні відносин між країнами, але зустріч не буде тривалою.