Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета

Президент Владимир Зеленский прибыл со своей делегацией в Брюссель для участия в заседании Европейского совета и переговорах с партнерами.

Об этом он сообщил в социальных сетях в четверг, 15 октября, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, у него запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО, президентом Франции и премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии. Также он будет принят на аудиенции у короля Бельгии Филиппа I.

Украинский президент отметил, что 16 октября он встретится с президентами Евросовета и Еврокомиссии, а также с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

"Мы все в Европе хотим, чтобы эта война закончилась. И для этого нужны сигналы силы – больше реального давления на Россию и больше оборонной поддержки для Украины. Сейчас особенно важно действовать вместе, чтобы защитить жизни", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее в Киеве заявляли, что для полноценной встречи Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром необходимо согласовать время и место.

Сам Мадьяр заявил, что на встрече с президентом Украины будет говорить об "историческом успехе" в изменении отношений между странами, но встреча не будет длительной.