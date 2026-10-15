Глава Генштабу Чехії допускає, що РФ може перевірити згуртованість НАТО частковим нападом

Росія може перевірити згуртованість держави-члена НАТО, здійснивши частковий напад на її територію.

Про це заявив начальник Генерального штабу армії Мирослав Главач в інтерв’ю ČTK, передає "Європейська правда".

Топвійськовий Чехії при цьому не уточнив, що має на увазі під частковим нападом.

На думку Главача, Росія веде конфлікт з Європою, який знаходиться на межі відкритої війни. Він вказав насамперед на гібридні дії та кібератаки.

"Хочу наголосити, що ми готові й будемо захищати Чеську Республіку тими засобами та тим, що маємо. І я кажу це з усією рішучістю та відповідальністю за Армію Чеської Республіки", – зазначив він.

Він додав, що в разі збройного конфлікту оборона залежатиме не лише від армії, а й від можливостей усієї держави та оборонної промисловості.

Главач вважає, що виконання зобов’язань перед НАТО, зміцнення протиповітряної оборони та захисту від дронів є надзвичайно важливими для оборонного потенціалу Чехії. Він також переконаний, що важливою є здатність держави протидіяти російському гібридному впливу.

Главач також зазначив, що за останні п’ять років сприйняття безпеки в чеському суспільстві значно покращилося. Він вважає важливим, щоб суспільство, а також нинішній і попередні уряди сприймали безпеку як необхідну передумову функціонування та процвітання демократичної країни.

"Готовність держави – це безперервний процес. Ви ніколи не будете готові на 100%. Важливо, щоб держава – і будь-яка держава, не лише Чеська Республіка – мала таку систему безпеки, яка здатна реагувати на загрозу, витримати її початковий натиск, а згодом пом’якшити та усунути наслідки кризи", – сказав Главач.

Останніми місяцями європейські лідери неодноразово попереджали про зростаючі загрози безпеці з боку Росії. Серед причин для занепокоєння – порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками чи дронами, кібератаки та інші ворожі дії. У відповідь на погіршення ситуації з безпекою Альянс посилює захист свого східного флангу.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".